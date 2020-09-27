أرمينيا لم تتقدم بطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة

أعلن المتحدث باسم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فلاديمير زينيتدينوف، أن أرمينيا لم تلجأ إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة في مستوطنة ناغورنو كاراباخ.

وقال زينيتدينوف لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي لا توجد معلومات تفيد بأن أرمينيا تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة للمساعدة".

وأضاف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت منظمة معاهدة الأمن الجماعي مستعدة للمساعدة في التسوية، "نحن ندعم دائمًا تسوية النزاع، لكن عليك أن تفهم أن آلية التسوية هي مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.