العاصفة الاستوائية "كوجيرا" تتجه إلى اليابان

وتتحرك العاصفة الاستوائية "كوجيرا"، التي تشكلت في المحيط الهادي، باتجاه الجزر اليابانية، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الرئيسية في اليابان.

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن العاصفة تسير بسرعة 10 كيلومترات في الساعة في اتجاه شمال غربي باتجاه جزيرة هونشو. الآن تصل سرعة الرياح داخلها إلى 18 مترًا في الثانية مع هبوب رياح قصوى تصل إلى 25 مترًا في الثانية.

ومن المتوقع أن تضرب كوجيرا هونشو في منتصف الأسبوع. من المتوقع أن تكون العاصفة مصحوبة بتساقط الأمطار وزيادة الرياح.

في أوائل سبتمبر/أيلول، ضرب إعصار هايشن القوي الجزر اليابانية. تم إجلاء أكثر من مليون ونصف المليون شخص. أكثر من 70 شخصا في عداد المفقودين ونحو مائة جريح. دمر الإعصار عددا كبيرا من المنازل واقتلع الأشجار وأغرق الشوارع.