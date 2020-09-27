أنقرة: نقف إلى جانب "إخوتنا" الأذريين

أدانت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، اليوم الأحد، الهجوم الأرميني، معلنة في الوقت نفسه دعمها للأذريين، واصفة إياهم "بالإخوة".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول: "ندين الهجوم الأرميني وسنقف إلى جانب إخوتنا الأذريين في الدفاع عن وحدة أراضيهم".

#عاجل | وزير الدفاع التركي: ندين الهجوم الأرميني وسنقف إلى جانب إخوتنا الأذربيجانيين في الدفاع عن وحدة أراضيهم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 27, 2020

وأضاف، "موقف أرمينيا العدواني أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز، وعليها الرجوع فورا عن هذا العدوان".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذرية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذرية أن القوات المسلحة الأذرية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".

وأعلن الجيش الأذري عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.