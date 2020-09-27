الرئاسة التركية: على المجتمع الدولي وضع حد للاستفزاز الأرميني الخطير

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد، إنه على المجتمع الدولي وضع حد للاستفزاز الأرميني الخطير.

وأكد قالن أن تركيا تقف بجانب أذربيجان، مبينا أن أرمينيا أثبتت مرة أخرى وقوفها ضد السلام والاستقرار عبر انتهاك الهدنة بشنها هجوما على المواقع السكنية المدنية الأذربيجانية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

#قالن: على المجتمع الدولي وضع حد للاستفزاز الأرميني الخطير

متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن أدان الهجوم الأرميني على #أذربيجان وأكد وقوف أنقرة بجانب باكوhttps://t.co/SiVWDyzAyN — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 27, 2020

​وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يوقف على الفور هذا الاستفزاز الخطير، وتركيا تقف بجانب أذربيجان أمام هذه الهجمات".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.