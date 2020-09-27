الدفاع الأرمينية تؤكد أن الجيش الأذري استهدف أراضيها أثناء قصف كاراباخ

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأذرية، خلال عمليات إطلاق الصواريخ والمدفعية على "كاراباخ"، أطلقت النار أيضا على أراضي أرمينيا.

يريفان - سبوتنيك. وقال هوفهانيسيان في مؤتمر صحفي: "خلال عمليات القصف الصاروخي والمدفعية على "كاراباخ"، تم توجيه ضربات أيضًا في اتجاه فاردينيس ضمن الأراضي الأرمينية".

كما أكد هوفهانيسيان أن الوضع "مستقر وتحت السيطرة" في باقي أجزاء حدود الدولة مع أذربيجان.

يتبع..