البابا فرانسيس يدعو إلى السلام في ناغورني - قرة باغ

دعا البابا فرانسيس، في خطبته يوم الأحد، إلى السلام في القوقاز ورفض الأساليب العدائية لحل أي خلافات على خلفية أحداث ناغورني - قرة باغ.

ونشر الموقع الرسمي للفاتيكان كلمة البابا فرانسيس: "نحن نتلقى أنباء مقلقة من القوقاز، ونصلي من أجل السلام في هذه المنطقة وأدعو أطراف النزاع إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الأخوة وحل جميع المشاكل دون استخدام القوة ".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قالت وزارة الدفاع الأذرية إن الجيش الأرميني قصف المستوطنات على طول خط التماس بين البلدين.

واتهمت السلطات في يريفان بدورها الجيش الأذرية بشن هجوم في المنطقة وقصف أهداف مدنية.

وقادت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، الجهود منذ عام 1992 لإيجاد نهاية سلمية للصراع المستمر منذ عقود في ناغورنو قرة باغ