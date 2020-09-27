أردوغان: عدوان أرمينيا على أذربيجان أظهر أنها أكبر تهديد للأمن في المنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تقف إلى جانب أذربيجان في الصدامات التي اندلعت قبل ساعات مع أرمينيا، واصفا الأخيرة بأنها تهديد للأمن في المنطقة.

وغرد أردوغان عبر (تويتر) قائلا: "أظهرت أرمينيا، التي أضافت عدواناً جديداً على عدوانها على أذربيجان، مجددا أنها أكبر تهديد أمام السلام والأمن في المنطقة"، مضيفا "ندعو العالم إلى الوقوف إلى جانب أذربيجان ضد الاحتلال الظالم".

Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2020

وتابع أنه "أكد لنظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، في اتصال هاتفي اليوم، "أن تركيا ستواصل التضامن بقوة مع أذربيجان بمفهوم شعب واحد بدولتين".

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2020

وأضاف "ندعو الشعب الأرمني إلى تبني مستقبلهم ضد حكامهم الذين يجرونهم إلى الكارثة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذرية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذرية أن القوات المسلحة الأذرية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.