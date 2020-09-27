إيران: سياستنا الثابتة هي الحفاظ على أمن العراق ودعم المرجعية

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن سياسة بلاده الدائمة والثابتة تقوم على أساس الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودعم المرجعية الدينية.

ونشر شمخاني تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، قال فيها "في لقائي اليوم مع وزير الخارجية العراقي، تم التأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن الدائم في هذا البلد ودعم مطالب وإرادة المرجعية هي السياسة الدائمة والثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

تم التأكيد خلال لقاء اليوم مع وزير خارجية #العراق: إن الحفاظ على الاستقرار والأمن الدائم في العراق ودعم توجيهات وإرادة المرجعية الدينية، هي السياسة الدائمة والثابتة للجمهورية الاسلامية #الايرانية تجاه العراق. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) September 27, 2020

​وكان وزير الخارجية العراقي وصل طهران، أمس السبت، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

كما التقى، اليوم الأحد، ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، حيث بحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشار شمخاني، بحسب وكالة "فارس"، إلى إمكانيات إرساء الاستقرار في دول المنطقة والتي يمكن تفعيلها في ظل الحوار والتعاون الإقليمي ومن دون تدخلات القوى الآتية من خارج المنطقة، مؤكدا ضرورة التعاون الجماعي.