من عالم آخر... بايدن: وصلت إلى مجلس الشيوخ قبل 180 عاما... فيديو

تعرض مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، لموقف محرج أمام أنصاره وخصومه، إذ يبدو أنه أخطأ في قراءة النص المكتوب بشاشة التلقين أمامه خلال مقابلة أجريت معه.

ووفقا لصحيفة "إكسبرس"البريطانية، حدثت زلة اللسان عندما قال بايدن إنه "وصل إلى مجلس الشيوخ منذ 180 عاما"، حيث استمر في حديثه غير مدرك أنه ارتكب خطأ، مضيفا ”هذا هو السبب في أنني جعلت من أولوياتي المهنية بأكملها العمل معكم عن كثب، منذ أن وصلت إلى مجلس الشيوخ قبل 180 عامًا، فضلا عن فترة ولايتي كنائب للرئيس".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما ارتكبه بايدن، حيث قال أحد المشاهدين، "بايدن لا يستطيع حتى القراءة من شاشة التلقين، فكيف سيتعامل مع شي (جين بينغ) وبوتين وكيم جونغ أون"، في إشارة إلى زعماء الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المعلق السياسي الأمريكي الشهير، جادن هورين، إن "الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب محظوظ لمواجهته جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020″، مضيفا أن "بايدن كثير الأخطاء، وقد ارتكب أخطاء بالملفات أمام الناخبين في الماضي".

وتظهر استطلاعات للرأي أن عددا من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين يعتزمون التصويت، في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عبر البريد لتجنب التعرض للإصابة بفيروس كورونا في أماكن الاقتراع المزدحمة.