نائب يحذر أوكرانيا من تهديد "تشرنوبل آخر"

أعلن النائب الأوكراني السابق، يفغيني مورايف، أنه في أوكرانيا، قد تحدث كارثة بسبب الوضع غير المرضي لمنشآت الطاقة الذرية في البلاد.

وأشار إلى أن لديه مخاوف كبيرة بشأن البنية التحتية لقطاع الطاقة النووية. حسب قوله، أوكرانيا ليست مخيفة، لكنها خطيرة.

قال موريف على قناته على يوتيوب: "ترى وتسمع العديد من الخبراء يقولون إن كارثة تشرنوبل يمكن أن تحدث مرة أخرى".

وأكد أن صناعة الطاقة النووية في البلاد في "حالة كساد". وأضاف السياسي أن جميع اللوائح عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة، وعمل الصناعة مستمر في نظام إداري.

في وقت سابق، ذكرت رابطة المحاربين القدامى للطاقة الذرية والصناعة في أوكرانيا في رسالة إلى سلطات البلاد أن الصناعة النووية لأوكرانيا في حالة تهديد، مما يهدد بتكرار كارثة تشرنوبل.