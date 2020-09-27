وزارة الدفاع الأذرية تنشر لقطات لتدمير آليات أرمينية... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم الأحد، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" لقطات قالت إنها لتدمير آليات أرمينية في مناطق التصعيد في قرة باغ.

وجاء في وصف مقطع الفيديو: "نتيجة للهجوم المضاد لوحدات الجيش الأذري في اتجاهات مختلفة للجبهة، تم تدمير عدد كبير من القوى والمعدات العسكرية للقوات الأرمينية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".

وأعلن الجيش الأذري عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.