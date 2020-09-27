"لتعزيز قوة إيران"... الحرس الثوري يكشف النقاب عن أحدث صواريخه الباليستية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن تطوير صاروخ جديد يبلغ مداه 700 كيلومتر.

وبحسب وكالة "إرنا"، شدد قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، على أن بلاده لن تتوقف عن إنتاج ما يعزز قدرتها وقوتها.

الصاروخ هو "جيل جديد من الصواريخ البالستية البحرية التي تحمل اسم ذوالفقار بصير"، وتم الكشف عنه في معرض القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وأضاف الحرس الثوري أن "صاروخ ذو الفقار بصير هو الأحدث ومجهز برأس حربي ويبلغ مداه 700 كيلومتر".

وكان الحرس الثورى قد كشف في وقت سابق عن صواريخ بمدى 250 كم و300 كم وكذلك صاروخ ذوالفقار أرض– أرض بمدى يتراوح بين 700 إلى 750 كم، والذي استخدم في الهجوم على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية.