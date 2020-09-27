أمريكا تعلق على الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

دعت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، واستئناف المفاوضات، معربة عن أسفها لوقوع ضحايا بعد الاشتباكات الأخيرة.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات هذا التصعيد في العنف. حث نائب وزير الخارجية، ستيفن بيجون، وزير خارجية أذربيجان ونظيره الأرميني على وقف الأعمال العدائية من كلا الجانبين على الفور".

وأشار البيان إلى أن بيجون حث الجانبين أيضا على "استخدام روابط الاتصال المباشرة القائمة بينهما لتجنب المزيد من التصعيد، وتجنب الخطاب غير المفيد والإجراءات التي تزيد من التوترات على الأرض".

وبشكل خاص، حثت واشنطن أطراف النزاع على التعاون مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك – والتي تضم أيضا فرنسا وروسيا - بهدف "العودة إلى المفاوضات الموضوعية في أقرب وقت ممكن".

يتبع...