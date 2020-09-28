إعلام: الرئيس الأمريكي لم يدفع ضريبة على الدخل خلال عشر سنوات.. وترامب يرد

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأحد، نقلا عن بيانات الإقرار الضريبي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يدفع سوى مبالغ ضئيلة جدا من ضريبة الدخل في السنوات الأخيرة".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" ذائعة الصيت، فإن ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، لم يدفع سوى 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية خلال عامي 2016 و2017، ولم يدفع ضرائب على الدخل خلال عشر سنوات من آخر 15 عاما".

وأكدت الصحيفة،

أن "ترامب حصل على 427.4 مليون دولار خلال 2018 من برنامج تلفزيون الواقع الذي يقدمه وغير ذلك من الصفقات".

واستطاع ترامب تقليل فاتورته الضريبية من خلال الإبلاغ عن تكبد إمبراطوريته التجارية خسائر فادحة. وأفادت الصحيفة، بأن "ترامب أبلغ عن خسائر بلغت 47.4 مليون دولار في عام 2018، على الرغم من أن إقرارا ماليا في ذلك العام أوضح تحقيقه دخلا لا يقل عن 434.9 مليون دولار"، وفقا لرويترز.

ونفى ترامب هذا التقرير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الأحد، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة تماما".

Exclusive: The Times has obtained tax-return data for President Trump extending over more than two decades.

It shows his finances under stress, beset by losses that he aggressively employs to avoid paying taxes and hundreds of millions in debt coming due. https://t.co/gstfYLEe5V — The New York Times (@nytimes) September 27, 2020

وقال آلان غارتن وهو أحد محامي مؤسسة ترامب، في بيان لصحيفة نيويورك تايمز، إن "ترامب دفع ملايين الدولارات كضرائب شخصية خلال العشر سنوات الماضية، دون التأثير على ضريبة الدخل المحددة".

ورفض ترامب مرارا الكشف عن ضرائبه، متخليا بذلك عن إجراء اعتاد مرشحو الرئاسة القيام به، قائلا: إنها (تخضع للتدقيق).

وذكرت الصحيفة، أنها "حصلت على بيانات الإقرار الضريبي التي تغطي أكثر من عشرين عاما لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية. ولم يكن لدى الصحيفة معلومات عن إيراداته الشخصية في 2018 أو 2019".