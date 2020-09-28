قاض أمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع عملية تنزيل تطبيق تيك توك

أوقف قاض أمريكي في واشنطن بشكل مؤقت أمرا أصدرته إدارة ترامب بمنع شركة أبل ومحرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابيت من تمكين تحميل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الإنترنت، والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائي مبدئي، سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

“We're pleased that the court agreed with our legal arguments and issued an injunction preventing the implementation of the TikTok app ban,” TikTok said, noting that it will continue its ongoing dialogue with the US govt to turn its proposal with US firms into an agreement. pic.twitter.com/uaukHYOTta — Global Times (@globaltimesnews) September 28, 2020

لكن القاضي رفض "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي قال "تيك توك"، إنها "ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي، إلا أنه وافق الأسبوع الماضي، على صفقة شراء أوراكل لتطبيق تيك-توك، مؤكدا أن التطبيق سيكون آمنا تماما ولن يكون له أي علاقة بالصين.