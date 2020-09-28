صحيفة: المستشارة الألمانية زارت المعارض الروسي نافالني في المستشفى

ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الإثنين، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، زارت السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، أثناء علاجه في مستشفى ببرلين من التسمم في تأكيد لمدى الجدية التي توليها لهذه القضية.

ذكرت صحيفة "دير شبيغل" نقلا عن مصادر أن ميركل توجهت لزيارة نافالني في مستشفى شاريتي حيث تلقى العلاج 32 يوما بعد نقله جوا من روسيا إلى برلين الشهر الماضي بعد إصابته بإعياء خلال رحلة جوية داخلية.

وامتنع متحدث باسم ميركل عن التعليق على التقرير الصحفي الألماني.

تدهورت الحالة الصحية لـ"ألكسندر نافالني" وهو مدير أحد المواقع على شبكة الإنترنت، في 20 أغسطس/ آب 2020، عندما كان موجودا على متن الطائرة. وتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة أومسك الروسية. وأظهر الفحص الطبي أن حالته الصحية تدهورت بسبب التغير الحاد لمستوى السكر في الدم. وبينما سعى الأطباء إلى التوصل إلى معرفة سبب تغير مستوى السكر في دم المريض، أصر أقارب نافالني على ضرورة نقله إلى ألمانيا ليتلقى العلاج هناك.