"سيشعرون بالندم"... الحرس الثوري يخاطب حكام الخليج ويطالبهم بسماع نصيحة خامنئي

صرح الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الأحد، أن "العملاء من الحكام العرب قد أثبتوا من خلال إقامتهم العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني تبعيتهم له منذ الماضي".

قال المتحدث ومسؤول العلاقات العامة للأركان العامة لقوات الحرس الثوري العميد رمضان شريف، خلال كلمة له، إن "العملاء من الحكام العرب تربطهم علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب منذ أعوام طويلة إلا أنهم أظهورها اليوم للعلن، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف العميد شريف، أن "هؤلاء الحكام يتصورون بأنهم لو اتكأوا على عمود الكيان الصهيوني المهترئ فبإمكانهم مواصلة حياتهم لكنهم سيندمون بشدة على فعلتهم هذه"، متابعا: أنه "لو أزيل السيف عن رؤوس شعوب هذه الدول العربية وسئلت هل هي راضية عن هذه العلاقات فمن المؤكد أنها ستعلن صراحة بأن الكيان الصهيوني هو العدو الأول للمسلمين".

وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري، إلى أن "جميع الفصائل الفلسطينية أدانت إقامة بعض الدول العربية في المنطقة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب"، مضيفا أن "ما أقدمت عليه هذه الدول العربية لم يسفر سوى عن الكراهية لها والكشف عن خيانتها للمسلمين".

وخاطب حكام هذه الدول العربية في المنطقة قائلا، إن "استغلال رأفة إيران العظيمة والمقتدرة في هذا المجال له حدود وسيشعرون (حكام هذه الدول) بالندم الشديد إن لم يستمعوا إلى نصيحة سماحة قائد الثورة الإسلامية في إدانة وتداعيات هذا العمل".