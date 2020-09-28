الحرس الثوري الإيراني يعرض قطع الطائرة الأمريكية التي أسقطها فوق مضيق هرمز

عرض الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، قطع طائرة "غلوبال هوك" الأمريكية التي أسقطها فوق مضيق هرمز العام الماضي، في معرض الصناعات الجوفضائية في طهران.

و"تعد الطائرة المسیرة "غلوبال هاوك" من أحدث طائرات التجسس فی العالم، وتقدر قیمها بأکثر من 200 ملیون دولار، وهي من إنتاج شرکة "نورثروب" الأمريكية حیث یستخدمها الجیش الأمريكي في قواته الجویة والبحرية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في يونيو/ حزيران 2019، أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزكان الإيرانية.

فيما قال الجيش الأمريكي وقنها، إنه "لم تكن هناك أية طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني"، معلنا عن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".