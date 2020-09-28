إيران تكشف حقيقة وجود "مفاوضات سرية" مع أمريكا في سلطنة عمان

ردت إيران، اليوم الاثنين، على تقارير كويتية حول وجود محادثات سرية في سلطنة عمان بين واشنطن وطهران.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "ليس لدينا أية محادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان ولن يكون لدينا مثل هذه المحادثات"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وتابع زاده "موقف طهران واضح، يجب على ترامب أن يوقف الحرب اللاإنسانية والشاملة والعقوبات الجائرة على بلادنا وشعبنا، وأن يعوض عن كل الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني خلال هذه الحرب".

وأضاف "عندما يفعل ترامب ذلك، سيجد مكانًا له في زاوية غرفة الاتفاق النووي"، مؤكدا "موقفنا واضح والجواب هو نفسه لم يتغير حيال الولايات المتحدة".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضها عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.