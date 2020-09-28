كيم كارداشيان تعلق على نزاع ناغورني قره باغ

نشرت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أمس الأحد، تغريدة عبرت فيها عم دعمها لأرمينيا وسط اشتباكات حدودية مع أذربيجان.

وكتبت كارداشيان على تويتر: "الأرمن في أرستاخ تعرضوا لهجوم. نصلي لأجل الرجال والنساء الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية أرتساخ وأرمينيا. أرمينيا ضحية حملة تضليل وهذه ليست "اشتباكات".

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

واستخدمت كارداشيان كلمة أرتساخ وهي اسم تاريخي لإقليم ناغورني قره باغ حيث كان الأرمن يطلقون عليه اسم "أرتساخ" ومعناها "غابة آر"، و"آر" هو "إله الشمس" عند الأرمن القدماء.

وشددت كارداشيان على ضرورة إرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة المتنازع عليها، بينما يجب على المجتمع الدولي استخدام الوسائل الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

كما دعت كارداشيان واشنطن إلى إيقاف المساعدات العسكرية لأذربيجان، وحذرت تركيا من إرسال أسلحة ومقاتلين لدعم القوات الأذربيجانية.

واندلعت الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا أمس الأحد، مما أسفر عن سقوط ضحايا عسكريين ومدنيين من الجانبين.

وقادت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، جهود منذ عام 1992 لإيجاد نهاية سلمية للصراع المستمر منذ عقود في ناغورني قره باغ.