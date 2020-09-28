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    تيك توك

    الخارجية الصينية بشأن "تيك توك": نأمل احترام واشنطن لمبدأ المنافسة العادلة

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، وانغ وان بين، اليوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول، معلقا حول تطور الوضع بشأن "تيك توك"، بأن الصين تأمل أن تحترم الولايات المتحدة مبدأ المنافسة الشريفة.

    بكين - سبوتنيك. وطالب المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن تقوم واشنطن بتأمين ظروف عادلة لشركات جميع الدول.

    وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "لقد أولينا اهتماما للتقارير ذات الصلة. وقد عارضت الصين دائما تعميم المفهوم الأمريكي للأمن القومي، ضد إساءة استخدامها لسلطة الدولة، ضد التسلط وممارسة الضغط غير المعقول على شركات البلدان الأخرى".

    تطبيق تيك توك
    © REUTERS / DADO RUVIC
    قاض أمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع عملية تنزيل تطبيق تيك توك

    وأشار إلى أن الصين تأمل أن "تحترم الولايات المتحدة مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة واحترام قواعد التجارة الدولية والقواعد الاقتصادية وضمان شروط عادلة ومنصفة ومنفتحة وغير تمييزية لإدارة الشركات في الولايات المتحدة من قبل جميع الدول".

    وأصدر قاض في العاصمة الأمريكية واشنطن قرارا مؤقتا، مساء الأحد، بتعليق حظر تحميل تطبيق "تيك توك" الصيني، الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤخرا.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي، إلا أنه وافق الأسبوع الماضي، على صفقة شراء أوراكل لتطبيق "تيك- توك"، مؤكدا أن التطبيق سيكون آمنا تماما، ولن يكون له أي علاقة بالصين.

    قبل ذلك، علقت قاضية في كاليفورنيا مؤقتا قرارا للإدارة الأمريكية يقضي بمنع استخدام تطبيق "وي شات"، الذي تملكه شركة "تنسنت" الصينية، اعتبارا من الأحد 20 سبتمبر، في الولايات المتحدة وذلك لمخاطر تتعلق بـ"الأمن القومي".

    وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة الماضية، حظر تحميل التطبيق الذي يستخدمه 19 مليون شخص على الأراضي الأمريكية لتبادل الرسائل النصية وعمليات الشراء والدفع وخدمات أخرى، وكذلك للتحويلات المالية.

    وبررت وزارة التجارة قرارها بالقول إن "الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية لاستخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها".

    وكانت مجموعة من المستخدمين رفعت شكوى أمام القضاء، رفضًا لهذا القرار.

    انظر أيضا:

    تيك توك يرفع شكوى ضد قرار إدارة ترامب بحظره في أمريكا
    ترامب يسمح لتطبيق "تيك توك" بالعمل في أمريكا بعد صفقة شرائه
    واشنطن تخطط لاتخاذ قرار بشأن حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة نهاية اليوم
    قاض أمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع عملية تنزيل تطبيق تيك توك
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, واشنطن, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ, الخارجية الصينية, الصين
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