"قبضنا الثمن"... مستشار خامنئي يكشف ما حصلت عليه إيران من تدخلها في سوريا والعراق

كشف اللواء، يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الأحد، أن "تدخل إيران في سوريا والعراق، لم يكن مجانيا، بل تم بمقابل مالي".

وقال اللواء صفوي: "في كل مرة كنا نساعد فيها العراقيين، حصلنا على المال بالدولارات"، متابعا: "وقعنا عقودا مع السوريين، وسنحصل على أشياء بالمقابل"، قائلا: "نحن نساعد كل بلد مسلم وغير مسلم يريد ذلك، لكننا نقبض الأموال مقابل ذلك"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

كما اعترف مستشار المرشد الإيراني باستلام طهران للذهب مقابل الوقود الذي سلمته لفنزويلا. وقال: "أعطينا فنزويلا البنزين واستلمنا مقابله سبائك ذهبية وجلبناها بالطائرة كي لا تحدث مشكلة في الطريق".

وتأتي تصريحات صفوي، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الخارجية الإيرانية أي تقارير عن استلام إيران للذهب مقابل الوقود الذي أعطته لفنزويلا، إلا أن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، دون أن ينفي أو يؤيد موضوع استلام إيران للذهب من فنزويلا، قال: "إن علاقات طهران مع كاركاس لا شأن لدولة أخرى بها".

كما قال السفير الإيراني لدى كراكاس، حجة الله سلطاني، إنه "ينفي صحة ما تردد عن استلام الحكومة الإيرانية 9 أطنان من الذهب، هذه إشاعة لا أساس لها، وفي الواقع، فخ إعلامي يجري العمل على نشره وهو ادعاء كاذب تماما".