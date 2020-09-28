أذربيجان تعلن تدمير دبابتين أخرتين للقوات الأرمنية

وأضافت الدفاع الأذربيجانية اليوم الإثنين أن:

"عمليات الهجوم المضاد التي ينفذها جيشنا بهدف تحرير أراضينا من الاحتلال مستمرة. فالروح القتالية والحالة المعنوية والنفسية لأفراد جيشنا عالية، وجنودنا يظهرون الشجاعة خلال المعارك الشديدة".

وقالت الإدارة العسكرية إنه تم تدمير عدد كبير من القوة البشرية والمنشآت العسكرية والمعدات العسكرية للقوات الأرمينية.

وبحسب الدفاع الأذربيجانية يصور الفيديو المعروض لحظة تدمير دبابتين للقوات الأرمينية.

يذكر أنه سبق وبدأ النزاع في قره باغ في فبراير/ شباط عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باخ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها. ومنذ عام 1992 كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.