الشرطة التركية تحرر 68 طفلا سوريا من أيدي مجرمين في إسطنبول

أفرجت شرطة إسطنبول عن 68 طفلا سوريا من أيدي منظمة إجرامية سورية أجبروهم على التسول.

ووفق ما أفادت قناة "إن تي في"، اليوم الاثنين، فقد نفذت العملية في تسعة عناوين في إسطنبول بعد ثلاثة أشهر من مراقبة المشتبه بهم.

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن الجماعة الإجرامية "استأجرت" أطفالاً من عائلات سورية فقيرة، وأحضرتهم بشكل غير قانوني إلى إسطنبول، واحتجزتهم قسراً، وأجبرتهم على التسول.

وخلال البحث، تم العثور على نحو 250 ألف ليرة تركية (نحو 32 ألف دولار) في شكل عملات ورقية صغيرة.

وتم اعتقال 24 مواطنا سوريا.