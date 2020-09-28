ميركل أبلغت حزبها باحتمال ارتفاع إصابات كورونا اليومية لأكثر من 19 ألفا

ذكرت صحيفة "بيلد" أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أبلغت قيادة حزبها، اليوم الاثنين، أن إصابات فيروس كورونا قد تسجل 19200 حالة يوميا في البلاد، إذا استمر الاتجاه الحالي، لكنها شددت على ضرورة استمرار عمل الاقتصاد.