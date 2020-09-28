أمريكا واليونان تدعوان إلى حل سلمي للنزاعات البحرية في شرق المتوسط

دعت الولايات المتحدة واليونان، اليوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول، إلى التوصل لحل سلمي للنزاعات البحرية في شرق البحر المتوسط.

وجاءت تلك الدعوة مع بدء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة تستغرق يومين لليونان، في وقت تصاعد فيه التوتر في المنطقة بسبب موارد الطاقة، بحسب وكالة "رويترز".

واتفقت اليونان وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على استئناف محادثات تمهيدية بشأن مطالباتهما المتعارضة بالسيادة على مناطق الموارد في شرق البحر المتوسط، بعد تصاعد التوتر بين الدولتين لأسابيع شهدت تصادما خفيفا بين سفينتين حربيتين تركية ويونانية.

وقالت الولايات المتحدة واليونان في بيان مشترك بعد أن التقى بومبيو مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس: "الولايات المتحدة واليونان... تعيدان التأكيد على اعتقادهما بأن قضايا ترسيم الحدود البحرية ينبغي أن تحل بطريقة سلمية بما يتفق مع القانون الدولي".

وأضافا بعد اجتماع في مدينة سالونيك في شمال اليونان أن الدولتين مستعدتان أيضا "لاستخدام كل الوسائل المناسبة" لحماية الاستقرار الإقليمي.

وقال بومبيو من قبل إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق عميق" من تصرفات تركيا في شرق المتوسط.