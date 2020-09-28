أذربيجان تهدد أرمينيا في حال استخدمت منصات "إسكندر" العسكرية

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيخون بايرموف، اليوم الاثنين، أن بلاده سترد بشكل مناسب على ​أرمينيا​، إذا استخدمت منظومات صواريخ إسكندر على خلفية التصعيد العسكري في ​قره باغ​.

وقال وزير الخارجية الأذربيجاني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "استخدام الجانب الأرميني كل الأسلحة الموجودة في ترسانته، بما فيها أنظمة صواريخ إسكندر والطائرات الهجومية يعد أمرا خطيرا ويتعدى موازين القوى".

وأكد بايرموف أن "هذا الأمر لن يحدث إلا إذا اقتضت الضرورة وتوافق ذلك مع منطق إدارة الأعمال القتالية".

وأشار جيخون بايرموف خلال مقابلة خاصة لوكالة "سبوتنيك": إن "اتهامات أرمينيا باستقطاب مسلحين أجانب ليقاتلوا إلى جانب أذربيجان لا أساس لها على الإطلاق، وفي الوقت نفسه، نعلم أن سفير أرمينيا في العراق، القنصل العام لأرمينيا في مدينة إدلب عملوا في المدة الأخيرة على جذب مسلحين لصالح أرمينيا".

واعتبر وزير الخارجية الأذربيجاني أن التدريبات العسكرية الأخيرة التي كانت بمشاركة تركيا لم تكن موجهة ومخطط لها ضد أرمينيا.

يذكر أنه سبق وبدأ النزاع في قره باغ، في فبراير/ شباط عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها. ومنذ عام 1992، كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.