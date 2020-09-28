نزارباييف يدعو لأداء التحية بالركبة أو الكوع بسبب فيروس كورونا

وكانت الخدمة الصحفية لأول رئيس لكازاخستان أفادت، في 18 يونيو/حزيران، أن اختباره الأخير لفيروس كورونا أظهر نتيجة إيجابية، حيث دخل نزارباييف في عزلة ذاتية، لكنه استمر في العمل عن بُعد.

في أوائل يوليو/تموز، تعافى، لكنه ظل في عزلة ذاتية. وقال نزارباييف للصحفيين خلال زيارته لتركستان (في جنوب البلاد):

"لقد مرضت ولا أتمنى ذلك لأحد. لذلك، لا تخلعوا الكمامات. سلموا عن طريق الركبة أو المرفق، عليكم الاعتناء بأنفسكم".

وشكر شعب كازاخستان، وكذلك رؤساء ووزراء الدول الأخرى، الذين أرسلوا له تمنياتهم بالشفاء العاجل.

وأضاف: "الآن يتم تطوير اللقاح في كل مكان (في نحو 180 نقطة). لدينا لقاح خاص بنا في كازاخستان. لقد اتفقنا مع روسيا، وسنكون من أوائل المتقدمين. كما تعلموا، يجب الانتظار، ومعرفة كيف يتم اختباره بالضبط. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، عندما يأتون بحبوب منع الحمل، يكون مسموحا بها خلال عشر سنوات. يريدون أن يعرفوا رد الفعل الطويل الأمد لجسم الإنسان، لا أحد يعلم. لذلك، نحن ننتظر هذا اللقاح. على أي حال، أعتقد أن (فيروس كورونا) سيتراجع. أتمنى للجميع الصحة".