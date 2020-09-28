موسكو تعلن وقوفها مع كوبا بوجه واشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تدين بشدة تعزيز واشنطن للحظر المفروض على كوبا، ومستعدة لمواصلة تقديم الدعم اللازم إلى هافانا.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في حوار مع وكالة "برينسا لاتينا":

"ندين بشدة هذه السياسة اللاإنسانية وغير الشرعية لواشنطن. جميع إجراءات الضغط التي اتخذت ضد هافانا تقيد الحقوق الطبيعية غير القابلة للتصرف ليس فقط للمواطنين الكوبيين، ولكن أيضًا حقوق المواطنين الأمريكيين هي غير قانونية تمامًا وتنتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة... أود أن أؤكد مرة أخرى، أن روسيا مستعدة دائمًا لتقديم الدعم اللازم لشريكنا الاستراتيجي وصديقتنا - جمهورية كوبا".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت، في شهر مايو/أيار الماضي، كوبا إلى قائمة الدول التي لا تتعاون بالكامل مع جهودها لمكافحة الإرهاب، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطوة، برفض كوبا طلب كولومبيا تسليم قادة جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة، بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على أكاديمية للشرطة في بوغوتا في يناير/كانون الثاني 2019، الأمر الذي أودى بحياة 22 شخصا.