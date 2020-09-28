رجل يضرم النار بنفسه في مركز للتوظيف في أوكرانيا

أضرم رجل النار بنفسه في مركز توظيف في منطقة "ترنوبل" في أوكرانيا، وتم نقله إلى المستشفى.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للإدارة الإقليمية للشرطة الوطنية الأوكرانية، اليوم الاثنين: "جاء الرجل في 28 أيلول/سبتمبر حوالي الساعة 11.45 (بتوقيت موسكو) إلى مكتب التوظيف، طالبا الحصول على المعاش التقاعدي، إلا أنه يفتقد لبضعة أشهر للأقدمية المطلوبة، هذا الجواب أغضبه وخرج إلى الممر وأضرم النار بنفسه".

ووفقاً للشرطة، فإن موظفي المركز هرعوا لإطفاء النار التي أضرمها الرجل بنفسه، لكنه أصيب بحروق في جسده، بنحو 50 في المئة وتم نقله إلى المستشفى.