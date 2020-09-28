ترامب يوضح سبب انخفاض مدفوعاته الضريبية بشكل كبير

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه دفع "ملايين الدولارات" كضرائب، وأنه يحق له الحصول على تخفيضات وائتمانات ضريبية.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه ساهم بمبلغ 750 دولارا فقط لكل من عام 2016 بالإضافة إلى 2017 وهو عامه الأول في البيت الأبيض.

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات، ردا على تقرير الصحيفة التي كشفت، يوم الأحد، عن بعض بياناته الضريبية والمالية: "لقد دفعت عدة ملايين من الدولارات كضرائب، لكن كان يحق لي، مثل أي شخص آخر، الحصول على تخفيضات وائتمانات ضريبية".

.....Also, if you look at the extraordinary assets owned by me, which the Fake News hasn’t, I am extremely under leveraged - I have very little debt compared to the value of assets. Much of this information is already on file, but I have long said that I may release.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

وتابع: "أيضا، إذا نظرت إلى الأصول غير العادية التي أمتلكها، والتي لا تعرفها الأخبار الزائفة، فأنا أقل ديونا للغاية - لدي دين ضئيل جدا مقارنة بقيمة الأصول".

وبحسب الصحيفة، لم يدفع ترامب ضرائب الدخل خلال عشر سنوات من آخر 15 عاما. وقالت إنه حصل على 427.4 مليون دولار خلال 2018 من برنامج تلفزيون الواقع الذي يقدمه وغير ذلك من الصفقات.

كما استطاع ترامب تقليل فاتورته الضريبية من خلال الإبلاغ عن تكبد إمبراطوريته التجارية خسائر فادحة، حسبما أفادت "التايمز".