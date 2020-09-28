بوتين للشعب الروسي: المعركة ضد كورونا لم تنته بعد ويجب ألا نفقد اليقظة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المعركة ضد فيروس كورونا لا تزال مستمرة ، مؤكدا ضرورة إظهار أقصى قدر من المسؤولية من الجميع.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين متوجها للشعب الروسي اليوم الإثنين:

"أود أن أؤكد مرة أخرى - إن مكافحة الوباء لم تنته بعد، فهي مستمرة. من المستحيل الاسترخاء، وفقدان اليقظة. والآن أود أن أناشد جميع مواطنينا مرة أخرى: المخاطر، أيها الأصدقاء الأعزاء، ما زالت قائمة وأريد أن أطلب منكم إظهار أقصى قدر من المسؤولية عن نفسك وتجاه من هم بجوارك".

وكانت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، صرحت اليوم الإثنين، بأنه لا توجد اليوم أسباب مباشرة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقالت بوبوفا في حديث لراديو "كومسومولسكايا برافدا": "لا توجد أسباب مباشرة للحديث اليوم عن حقيقة أننا سنطبق نوعًا من إجراءات الحجر الصحي. نردد، إذا اتبعنا التوصيات التي لدينا اليوم، وقمنا بحماية أنفسنا، وارتدينا الأقنعة الطبية، وتعاملنا بشكل صحيح مع أيدينا والأشياء من حولنا وقمنا برعاية المقربين منا، فلن يكون هناك حاجة لإجراءات حجر جديدة".

وأوضحت أن حوالي نصف الأسرة المخصصة للأمراض المعدية في روسيا فارغة تماماً اليوم، قائلة: "لدينا أسرة. اليوم، سعة الأسرة الفارغة المخطط استخدامها لمرضى "كوفيد-19" تقدر بـ51 بالمئة، أي أننا لسنا بحاجة للأسرة الاحتياطية، والتي يتم نشرها بشكل إضافي إذا لزم الأمر".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا آخذ في الازدياد ويجب أن يحظى هذا باهتمام خاص من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا والروس أنفسهم.