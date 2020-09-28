مصدر لـ "سبوتنيك": دول أوروبية تطلب مناقشة أزمة "قره باغ" في مجلس الأمن يوم الغد

قالت مصادر خاصة في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك" إن عدد من الدول الأوروبية يخططون لطلب مناقشة قضية قره باغ في مجلس الأمن الدولي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن ألمانيا وشركاءها من الدول الأوروبية يعملون على مناقشة الوضع في قره باغ يوم غد الثلاثاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكانت الاشتباكات العسكرية قد تجددت بين أرمينيا وأذربيجان، في وقت مبكر من صباح الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باغ. وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

وبدورها، أعلنت أرمينيا عن التعبئة العامة في البلاد لمن هم أقل من 55 عاما، لمواجهة التصعيد في منطقة "قره باغ"، وكشفت وزارة الدفاع الأرمينية أيضا عن مقتل 16 جنديا لديها وإصابة أكثر من مئة آخرين في إحصائية أولية.

وأكد السفير الأرميني في روسيا فاردان تاغانيان، أن بلاده ستستخدم صواريخ "إسكندر" إذا بدأت تركيا في استخدام طائرات "إف-16" في قره باخ، موضحا أن بلاده لديها أنظمة دفاع جوي كافية للتخلص من الطائرات بدون طيار التركية.

وبدوره، أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عدم وجود ضرورة لإرسال الجيش التركي إلى قره باغ حتى اللحظة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد في تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين، أن أذربيجان باتت مضطرة لحل مشاكلها بنفسها.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال الرئيس التريكي إن "أذربيجان التي قالت: حان وقت الحساب (مع أرمينيا)، باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها".