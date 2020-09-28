الجيش الإيراني يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع أجهزة المحاكاة

قال الأميرال العميد الطيار حميد واحدي نائب قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، إن بلاده حققت اكتفاء ذاتيا في تصنيع أجهزة المحاكاة.

وأضاف واحدى، أثناء مشاركته في ذكرى أسبوع "الدفاع المقدس" أن "سلاح الجو هو نواة تدريب الطائرات المسيرة في الجيش،... لقد أصبحنا مكتفين ذاتيا في مجال تصنيع أجهزة المحاكاة والتدريب عليها، وأصبحنا قادرين على تصلیح وتصنيع العديد من أجزاء ومعدات الطائرات"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع واحدي "سلاح الجو يعتمد على العتاد، وبعد انتصار الثورة كان سلاح الجو على رأس قائمة الحظر المفروض على قواتنا المسلحة، حيث غادر البلاد جميع المستشارين العسكريين ولكن بتوجيه من الإمام الخمينيوبفضل الجهود الجهادية لكوادرنا الفنية وشجاعة طيارينا تمكنا من خوض ثمان سنوات من الدفاع المقدس بنجاح".

وقال نائب قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني: "لقد حققنا اليوم نجاحات كبيرة من خلال تصنيع طائرة ياسين التدريبية النفاثة، ومقاتلة كوثر المزودة بأحدث المعدات في العالم. بالإضافة إلى ذلك، أصبحنا مكتفين ذاتيا في مجال تصنيع أجهزة المحاكاة والتدريب عليها، وأصبحنا قادرين على تصلیح وتصنيع العديد من أجزاء ومعدات الطائرات".

وأشار إلى أن "جميع المعدات والعتاد المستخدم في المناورتين الأخيرتين، بما في ذلك صواريخ جو – جو، وصواريخ جو – أرض، والقنابل، والطائرات المسيرة، كانت محلية الصنع على يد الكفاءات الشبابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".