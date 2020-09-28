رئيس وزراء أرمينيا يدعو ميركل لـ "كبح" سياسة تركيا في المنطقة

بحث رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الوضع في قره باغ، داعيا إياها لـ "كبح سياسة تركيا العدوانية" في المنطقة.

يريفان - سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي للحكومة الأرمنية، في بيان يوم الاثنين، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "باشينيان وضع المستشارة الألمانية في صورة الأحداث في منطقة قره باغ، معبرا عن قلقه إزاء العمليات القتالية هناك".

وأضاف البيان، أن "نيكول باشينيان دعا المستشارة الألمانية إلى بذل كل جهد لكبح السلوك العدواني، والهدام لتركيا ومنع تدخلها في المنطقة ".

من جهتها، أعربت ميركل عن قلقها إزاء الوضع في قره باغ، مؤكدة على عدم وجود أي حل سوى الحل السلمي للنزاع، ودعت لاستئناف المفاوضات في إطار "مجموعة مينسك" المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكانت تركيا قد أعلنت عن دعمها لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في منطقة قره باغ.

من جهتها، اتهمت الخارجية الأرمنية تركيا بإرسال مرتزقة وخبراء عسكريين إلى منطقة النزاع.