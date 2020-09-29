واقعة احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية تخلف عددا من القتلى

أكد رئيس شرطة إحدى المقاطعات الأمريكية، أن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريغون أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مشتبه به.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون في بيان، إن "مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق سالم"، وفقا لرويترز.

وأضاف البيان، أن "مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به من أجل إنقاذ الرهائن".

A suspect was shot dead by police and there were ‘multiple fatalities’ in a reported hostage situation at a home in Salem, Oregon, but no officers were injured, police reported https://t.co/EkRWtrrUxq pic.twitter.com/RZIrTxPZgK — Reuters (@Reuters) September 29, 2020

وتابع البيان، "وقع إطلاق نار.. وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به".

وقال مكتب شرطة ولاية أوريغون، إن الشرطة تحقق في إطلاق النار، وسيتم وضع أي ضباط شرطة متورطين في إجازة إدارية أثناء التحقيق.