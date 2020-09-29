الشرطة الأمريكية تعتقل مدير حملة ترامب السابق بطريقة عنيفة... فيديو

قامت الشرطة الأمريكية باعتقال براد بارسكال، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطريقة عنيفة رغم استسلامه التام.

وقالت زوجة بارسكال للشرطة، إنها عقب شجار معه سمعت صوت تلقيم سلاح، لهذا غادرت المنزل وسمعت صوتا يشبه إطلاق رصاصة.

ووصل رجال الشرطة وطالبوا بارسكال بمغادرة المنزل من دون أسلحة.

وغادر بارسكال المنزل بعلبة من الجعة، لتحثه الشرطة على التزام الهدوء، وتطالبه بالاستلقاء على الأرض.

وفجأة أوقع أحد رجال الشرطة بارسكال أرضا، بطريقة عنيفة.

وظل بارسكال يقول إنه لم يفعل شيئا غير قانوني، لتقوم الشرطة بتقييد يديه ثم نقله للمستشفى.

وعثرت الشرطة الأمريكية لاحقا على 10 قطع سلاح ناري داخل منزل بارسكال.