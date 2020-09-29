حقق نصرا ساحقا... إعادة انتخاب "رئيس متوفى"

انتخب سكان قرية رومانية رئيس بلديتهم الذي توفي قبل أسبوعين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، رئيسا جديدا للبلدية، معتبرين أن ذلك نوعا من رد الجميل لما قدمه الرجل فترة توليه رئاسة بلديتهم.

ومنح الناخبون في بلدية ديفيسيلو الرومانية، يون أليمان، نصرا ساحقا في الانتخابات، وقالوا إنه قدم عملا رائعا ويستحق الفوز حتى بعد رحيله؛ بحسب "رويترز".

وأليمان وهو ضابط بحرية سابق (57 عاما)، وتوفي في 17 سبتمبر في مستشفى بالعاصمة بوخارست. وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها. وستجرى انتخابات جديدة.

ويقدر عدد سكان قرية ديفيسيلو، جنوبي رومانيا، بنحو ثلاثة آلاف وحصد أليمان على 64% من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي، وذلك يكون أليمان قد فاز بفترة ثالثة كرئيس لبلدية ديفيسيلو.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه مجموعة من القرويين وهو يزورون قبر أليمان ويضيئون الشموع، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد.

وأشارت رويترز إلى أنه على قبر أليمان همس أحد الرجال: "هذا نصرك... أعرف أنك فخور بنا. أرقد في سلام".

وقالت سيدة تضع على وجها كمامة لقناة تلفزيونية خاصة في ديفيسيلو "كان رئيس بلدية حقيقيا.. كان يعمل لصالح القرية ويحترم القوانين. لا أعتقد أننا سنرى رئيس بلدية مثله مرة أخرى".