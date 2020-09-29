أذربيجان تعلن عن "تدمير كامل" لفوج مؤلل تابع للجيش الأرميني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن "تدمير كامل" لفوج مؤلل تابع للقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ.

صرح العقيد فاجيف دارجخلي، رئيس الدائرة الصحفية في وزارة الدفاع الأذربيجانية، لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة قصف الجيش الأذربيجاني، تم تدمير الفوج المؤلل الثالث "مارتوني" المنتشر في منطقة (خوجافيند)، مما أدى إلى تكبد القوات الأرمينية خسائر فادحة وتدمير المعدات وتدمير الفوج بالكامل، وإجلاء القتلى والجرحى".

وبتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قره باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قره باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها المسلحة شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قره باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات".

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.