بعد إعلان أذربيجان... يريفان تنفي تقارير باكو عن تدمير فوج مؤلل في قره باغ

نفت وزارة الدفاع الأرمينية تقارير الجانب الأذربيجاني عن تدمير "الفوج المؤلل الثالث"، الذي يُزعم أنه كان متمركزًا في قره باغ.

وعلق ممثل وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان، في منشور عبر "فيسبوك"، على التصريحات التي أطلقها الجانب الأذربيجاني، كتب فيه "تدمير أحد أفواجنا، كذبة أيضا".

وقال هوفهانيسيان في إحاطة صحفية: "الرسالة نفسها تتحدث عن المستوى المنخفض للمعرفة العسكرية للعدو، الذي أعلن أن الوحدة العسكرية دمرت بالكامل، لا يوجد شيء مثل هذا، وهذا لا يحدث كثيرًا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن "تدمير كامل" لفوج مؤلل تابع للقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ.

وتتصاعد الأحداث العسكرية بين البلدين بعد أن قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قره باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قره باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها المسلحة شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قره باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات".

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.