تحذر باكو من "رد صارم"... يريفان تنفي وقوع إصابات نتيجة قصف وحدة عسكرية.. فيديو

صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن على الجانب الأذربيجاني انتظار رد صارم، لأن السكان المدنيين يتعرضون للهجوم، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بشرية نتيجة القصف الأذربيجاني.

صرح ممثل وزارة الدفاع آرتسرون هوفانيسيان بذلك في إحاطة داخل مركز المعلومات الأرمني الوحيد التابع لحكومة أرمينيا، قائلا: "سيتم الرد بحزم على الجانب الأذربيجاني"، متحدثًا عن قصف منطقة فاردينيس في أرمينيا.

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأذربيجانية قصفت بالأمس أراضي جمهورية أرمينيا، الآن، في اتجاه فاردينيس، القصف شمل بما في ذلك المدنيين".

وفي وقت سابق، نشرت الوزارة مقطع فيديو لحافلة مدنية تحترق.

وقال هوفهانيسيان: "استخدم العدو معدات جوية في اتجاه الوحدات العسكرية، في الوقت الحالي لم تقع إصابات، كما ذكرت وزارة الدفاع بالفعل، انتظر ردا قويا".

وبتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قره باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قره باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها المسلحة شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قره باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات".

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.