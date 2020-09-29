سيناتور أمريكي يطالب بإعفاء لبنان من قانون قيصر

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولة أمريكية طالبت إدارة بلادها بإعفاء لبنان من قانون قيصر وعقوباته.

ذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن المحامية اللبنانية الأمريكية سيلين عطالله في بيان، أن عضو "لجنة الشؤون الخارجية" السيناتور الأمريكية عن ولاية نيو هامبشاير جاين شاهين، قدمت نصا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي تطالب الإدارة الأمريكية بمنح لبنان إعفاء من تداعيات "قانون قيصر" وعقوباته.

وأوضحت المحامية في بيانها أن "النص طالب ​وزارة الخارجية الأمريكية​ تقديم إعفاء في مسائل استجرار ​الكهرباء​ من ​سوريا​، وأكد أنه من أجل التخفيف من أزمة ​الطاقة​ في البلاد، فإن إعادة بناء شبكة الطاقة أولوية قصوى تتطلب تعاونا إقليميا، وحث الخارجية الأمريكية على تقديم مساعدة عاجلة في هذا الشأن".

وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية كانت قد منحت ​العراق​ إعفاء مماثلا تجاه ​إيران​ رغم العقوبات المفروضة على ​طهران​ وذلك ضمن آلية محددة، وشدد على تطبيق آلية شبيهة في لبنان تتيح له شراء الكهرباء من سوريا خلال فترة إعادة الإعمار".

ولفت إلى أن "السفير اللبناني في ​واشنطن​ غابرييل عيسى كان قد طرح فكرة الإعفاءات، وقدم طلبا رسميا بذلك لكل من وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية ولـ"أوفاك". وسعى بالتعاون مع المحامية عطالله لمناصرة الطلب. وقد تواصلت عطالله، من جهتها، مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى من عمل على نص قانون قيصر، لهذا الغرض".

وأكد أنه "توازيا، عملت المحامية عطالله مع السيناتور شاهين على مسألة الإعفاءات نظرا إلى موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه لبنان في الآونة الأخيرة".

وأشار إلى أن السيناتور شاهين، "المتأهلة من المحامي اللبناني الأمريكي بيل شاهين، تعتبر صوتا داعما باستمرار للبنان في الكونغرس، ولا سيما للقوى المسلحة اللبنانية والجيش اللبناني وقدمت في الآونة الأخيرة قرارا، يشدد على وجوب استمرار الإدارة الأمريكية في تقديم الإغاثة للشعب اللبناني بعد انفجار 4 آب".