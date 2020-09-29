الخارجية الإيرانية تعلق على اتهامات نقل أسلحة إلى أرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لنقل الأسلحة والذخيرة إلى أرمينيا.

وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة، إن بلاده "تراقب وتسیطر بشكل دقیق علی عملیات الترانزیت وعبور البضائع إلی الدول الأخری، ولن تسمح بأی حال من الأحوال باستخدام أراضیها لنقل الأسلحة والذخیرة".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، جاء تعليق زاده ردا على "أخبار كاذبة روجت لها بعض وسائل الإعلام زعمت عبور أسلحة وتجهيزات عسكرية إلى أرمينيا عبر الأراضي الإيرانية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "ما يجري هو تبادل السلع المتعارفة بين إيران ودول المنطقة، وهذا الأمر متواصل وليس بجديد".

وبتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قره باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قره باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها المسلحة شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قره باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات".

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.