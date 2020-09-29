باكستان... مقتل 5 أشخاص حاولوا تفكيك قذيفة هاون قديمة

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 5 أشخاص، حاولوا تفكيك قذيفة هاون قديمة في شمال غربي باكستان.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، من بين الخمسة تاجر خردة، وأن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة شخص سادس ، وتسبب في إلحاق أضرار بمتاجر قريبة.

ووفقا للوكالة تحاول الشرطة تحديد هوية من باع قذيفة الهاون لتاجر الخردة أو كيف وصلت إلى هناك.

وقال ضابط الشرطة، نجم الحسن، إن "الشرطة ستشرع في البحث عن أية ذخيرة غير منفجرة في ناوشيرا، المدينة الواقعة بإقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان".

وكانت هذه المناطق القبلية مسرحا لعمليات عسكرية ضد مسلحين في السنوات الماضية.