العراق يدين "التطاول" على المرجع الأعلى... وإيران ترد

دانت الرئاسات العراقية "الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء" ما اعتبرته "تطاولا" على المرجع الأعلى علي السيستاني.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، جاءت الإدانة على خلفية مقال لرئيس تحرير صحيفة "كيهان" الإيرانية حسين شريع تمداري، تعرض فيه بالانتقاد لموقف المرجع الديني بعد لقائه ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ومطالبته بإشراف أممي على الانتخابات النيابية المبكرة.

وقال بيان صادر عن الاجتماع الذي حضره، رئيسا الجمهورية والوزراء برهم صالح ومصطفى الكاظمي، إضافة إلى رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء فائق زيدان، إن "اجتماع الرئاسات يدين التصريحات التي استهدفت مقام المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني الذي كان ولا يزال صمام الأمان للعراق وشعبه".

واعتبر المجتمعون أن "التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان، وأن مكانة المرجعية الروحية لدى الشعب العراقي ولدى المسلمين والإنسانية محفوظة ومعتبرة".

وما زالت الانتقادات الغاضبة متواصلة في العراق ضد رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الإيرانية، نظرا للمكانة الرفيعة التي يحظى بها المرجع الديني بين عموم المواطنين العراقيين.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن الانتقادات التي وجهتها الصحيفة للمرجع الأعلى :"لا صلة للسلطات الرسمية الإيرانية بها".

وأضاف: "النظام الإسلامي في إيران بني على أساس المرجعية، وإن المرجعية في إيران والعراق هي حامية السلام والأمن والاستقرار في البلدين".

وأكمل: "دور السيستاني في العراق ليس له بديل، كما أن سماحته يتمتع بمكانة رفيعة بين شيعة العالم".

وأتم: "موقف أركان النظام الإسلامي هو الاحترام الكبير لهذا الركن الشامخ وليس لدينا كلام آخر في هذا المجال، ولن نطيق تعرض أي شخص لمنزلة المرجعية".