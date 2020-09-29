تركيا: نقف إلى جانب أذربيجان في الميدان وعلى طاولة المفاوضات

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال وزير الخارجية التركي: "نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها".

#عاجل | #تشاووش_أوغلو: نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 29, 2020

واعتبر جاويش أوغلو أن الحل الوحيد للأزمة بين البلدين حول قره باغ هو "بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية"، مشددا على عدم إمكانية التسوية من دون ذلك.

#عاجل | #تشاووش_أوغلو: الحل الوحيد لمشكلة قره باغ المحتل يكمن بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية ولا يمكن التسوية دون ذلك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 29, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات أدلى بها، أمس الاثنين، أن أذربيجان باتت مضطرة لحل مشاكلها بنفسها.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال الرئيس التركي إن "أذربيجان التي قالت: حان وقت الحساب (مع أرمينيا)، باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة وضع حد للأزمة "التي بدأت في المنطقة بسبب احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ الأذربيجاني".

وكانت الاشتباكات العسكرية قد تجددت بين البلدين، في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باغ. وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

فيما أعلنت أرمينيا عن التعبئة العامة في البلاد لمن هم أقل من 55 عاما، لمواجهة التصعيد في منطقة "قره باغ"، وكشفت وزارة الدفاع الأرمينية أيضا عن مقتل 16 جنديا لديها وإصابة أكثر من مئة آخرين في إحصائية أولية.

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 10 مدنيين، بينهم طفلان من تلاميذ المدارس، وجرح 30 آخرين نتيجة لقصف القوات المسلحة الأرمينية في قره باغ.

وبدوره، أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، عدم وجود ضرورة لإرسال الجيش التركي إلى قره باغ حتى اللحظة.