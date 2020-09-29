بومبيو: أمريكا تؤيد بشدة الحوار بين اليونان وتركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، في أعقاب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في جزيرة كريت، إن الولايات المتحدة تدعم بقوة الحوار بين اليونان وتركيا.

ويقوم بومبيو بزيارة إلى اليونان تستغرق يومين، في وقت تحتدم فيه التوترات في المنطقة حول موارد الطاقة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

واتفقت اليونان وتركيا، البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي، اللذان يختلفان حول مجموعة من القضايا، على استئناف المحادثات الاستكشافية حول مطالب السيادة البحرية المتعارضة بينهما بعد أسابيع من القلق والتوتر.

وقال بومبيو "يحدونا الأمل في أن تتواصل هذه المحادثات بطريقة جادة".

ودعت الولايات المتحدة واليونان، أمس الاثنين، إلى التوصل لحل سلمي للنزاعات البحرية شرقي البحر المتوسط مع بدء زيارة وزير الخارجية الأمريكي.

وأعلنت الولايات المتحدة واليونان في بيان مشترك بعد أن التقى بومبيو مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس "الولايات المتحدة واليونان... تعيدان التأكيد على اعتقادهما بأن قضايا ترسيم الحدود البحرية ينبغي أن تحل بطريقة سلمية بما يتفق مع القانون الدولي".

وأضافا بعد اجتماع في مدينة سالونيك شمالي اليونان أن الدولتين مستعدتان أيضا "لاستخدام كل الوسائل المناسبة" لحماية الاستقرار الإقليمي.