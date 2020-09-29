ظريف يأمل بنجاح المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، عن أمله في نجاح المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين بلاده والصين.

وهنأ وزير الخارجية الإيراني الشعب الصيني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الصين الجديدة وعيد الخريف، معربا عن أمله بنجاح المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين.

وكتب ظريف، في تغريدة له باللغة الصينية، اليوم الثلاثاء، "الشعب الصيني يحتفل في اليوم الأول من أكتوبر بالذكرى الـ71 لتأسيس الصين الجديدة وعيد الخريف. العام 2020 كان عاما استثنائيا جدا للعالم. السيطرة على الجائحة (كورونا) وإحياء الاقتصاد تحقق بصعوبة للصين".

10月1日，中国人民将迎来新中国成立71周年和中秋佳节。2020年对全世界来说都是极为特殊的一年，中国成功控制住疫情并实现经济强劲复苏，来之不易、成之惟艰。值此双节相逢的喜庆日子，谨向中国政府和人民致以“双倍”热烈祝贺。祝愿中国更加繁荣昌盛，也祝愿两国全面战略伙伴关系前景更加广阔。 — Javad Zarif (@JZarif) September 29, 2020

​وأضاف وزير الخارجية "أقدم هنا خالص تبريكاتي للشعب والحكومة في الصين بهاتين المناسبتين. أتمنى المزيد من النجاح وآفاقا أوسع للمشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".