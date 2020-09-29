إيران تصدر بيانا بعد اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله"

رحبت إيران، اليوم الثلاثاء، باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، الذي تم التوصل إليه مؤخرا، داعية إلى تنفيذ هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن.

طهران - سبوتنيك . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان له: "نرحب باتفاق جماعة "أنصار الله" اليمنية مع الحكومة اليمنية المستقيلة لتبادل الأسرى، وندعو إلى تنفيذ هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن".

وأعرب زاده عن أمله "في أن يؤدي إبرام هذا الاتفاق واستمرار عملية الإفراج عن باقي الأسرى إلى إقامة حوار سياسي يمني - يمني يفضي إلى وقف الأعمال العدائية والعدوان في هذا البلد".

وأضاف متحدث الخارجية: "إيران تعتبر هذا الاتفاق خطوة نحو الأمام للمساعدة في حل الأزمة الحالية في اليمن بطريقة سلمية، وهذا الاتفاق يظهر أن المحادثات اليمنية اليمنية هي الحل الوحيد للمشاكل الحالية في هذا البلد".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أعلن يوم الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لتبادل 1081 أسيرا.

وقال غريفيث، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في لجنة الأسرى بسويسرا: إن "الاتفاق سيدخل السرور إلى أكثر من ألف أسرة سوف يلم شملهم بسبب قراراتكم وسوف يفضي إلى تعزيز الأمل لدى الكثير ممن ينتظر سراح أحبائها"، مشددا على ضرورة "إطلاق سراح الـ 1081 أسيرًا على نحو سريع وكامل وتام".

فيما رحب التحالف العربي بقيادة السعودية باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين، مشيرا إلى أن عملية التبادل تشمل 15 سعوديا و4 سودانيين. وأشار إلى أن الإطار الزمني لعودة الأسرى لا يمكن تحديده وهو مرتبط بخطة الصليب الأحمر قانونيا أو لوجستيا، لكن كل الأطراف حريصة على وصول الأسرى"، لافتا إلى أنه "نتطلع أن يكون ملف الأسرى بعيد عن أي مزايدات عسكرية أو سياسية وأن يتم التعامل معه بصورة إنسانية بحتة".