مالطا تتراجع وتتنازل للأمير جورج عن سن سمكة القرش

تراجعت مالطا سريعا وقالت، اليوم الثلاثاء، إنها ترحب بأن يحتفظ الأمير البريطاني جورج بسن سمكة قرش يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، كان عالم الطبيعة السير ديفيد أتنبروه قد أهداه له.

وكان أتنبروه قد اكتشف الحفرية، التي يُقدر عمرها بنحو 23 مليون سنة، خلال عطلة عائلية في مالطا في أواخر الستينيات، بحسب وكالة "رويترز".

وقدم العالم السن هدية للأمير جورج (7 سنوات) مطلع الأسبوع مما أثار غضب بعض المالطيين الذين رأوا أنه يجب أن يستعيدوا هذه السن.

A “very exciting” after-school treat for Prince George, Princess Charlotte & Prince Louis, a private natural history lesson this week with Sir David Attenborough, who gave George a shark tooth fossil from his collection. Full story in tomorrow’s @thesundaytimes 📷@KensingtonRoyal pic.twitter.com/1DdPVWzzfg — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) September 26, 2020

​وقال وزير الثقافة في مالطا جوزيه هيريرا، أمس الاثنين، إنه سيسعى لاستعادة السن، لكن الخطة سرعان ما جنحت.

وقال المتحدث باسم الوزارة "لا ننوي متابعة هذا الموضوع بعد ذلك" دون أن يقدم أي توضيح للتغير المفاجئ.

وأثار تحرك هيريرا أمس بعض التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي بانتقادات تشير إلى أن الأسنان المتحجرة لأسماك قرش ميجالودون يمكن شراؤها بأقل من 50 يورو.

وكتب ماثيو كاروانا جاليتسيا، ابن الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا، التي كانت مهتمة بموضوعات مكافحة الفساد والتي قُتلت في مالطا قبل ثلاث سنوات، على "تويتر"، يقول إن على هيريرا أن ينظم حملة للتصدي للكسب غير المشروع بدلا من محاولة أخذ هدية من طفل.